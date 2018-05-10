МВФ: историческая миссия для Украины

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Как заявил, отвечая на вопрос УНИАН, директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс, всю следующую неделю экономисты из Вашингтона будут вести активные переговоры с властями по «широкому кругу вопросов», дабы очертить ориентиры будущей программы сотрудничества.

Фактически, миссия - техническая по своей сути, и ее основная задача – сформировать массив информации об Украине образца начала 2013 года. Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов заявил, что по итогам ее работы не ожидается подписание новой программы сотрудничества. «Не предполагается, что сразу после окончания работы миссии сразу же мы подпишем в Киеве или поедем туда (в США – ред.) и подпишем меморандум. Сейчас основная задача миссии - изучить ситуацию в Украине», - сказал Прасолов.

С ним солидарен и исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. По его словам, затягивание переговоров произойдет по объективным причинам, а не по вине Украины или МВФ. «Надо собрать техническую информацию за длительный период времени и на длительный период времени сделать прогноз. Однако это не повод для опасений. Для Украины это - неплохо», - заверил эксперт, добавив, что сам факт работы миссии уже позитив.

И это правда. Визит переносился трижды по разным причинам, но с далеко идущими последствиями. Срыв миссии в декабре, например, совпал для Украины с падением всех суверенных рейтингов и рейтингов украинских корпораций и банков. Это продолжилось и после новогодних праздников, когда миссию снова ждали, а она все никак не ехала. Не оправдавшимся оказался и прогноз новоназначенного главы Национального банка Игоря Соркина, утверждавшего, что представители МВФ прибудут 24 января. УНИАН, к слову, тут же обратился за подтверждением этой информации в Вашингтон, и получил на удивление лаконичный ответ: «Дата приезда миссии в Украину еще не определена». Ответ мы, что называется, «придержали», списав «нестыковку» на технические сложности или банальное непонимание. И, оказалось, зря. Все всё поняли правильно и приехали тогда, когда сами были к этому готовы.

Врозь никак

Когда Украина может ожидать хоть какого-нибудь решения по кредитной программе, вопрос вопросов. Очевидно одно: без сотрудничества с МВФ мы «не разойдемся» с кредиторами по долговым платежам и обязательствам. Одному лишь Фонду Украина должна 5,63 млрд долларов в 2013 году. При этом общая сумма долговых обязательств, по разным оценкам, в 2013 году составляет от 9 до 16 млрд долларов.

Формально деньги на покрытие долга есть: объем золотовалютных резервов в 24,5 млрд долларов, в общем-то, позволяет не объявлять платежную несостоятельность страны в ближайшее время. Но если учесть, что валютным запасом «покрывают» нынче все – от платежей по газу до дефицита бюджета Пенсионного фонда и поддержания «стабильного курса» гривни, то ситуация выходит патовая.

«При условии, что мы привлечем минимальный объем средств, дефицит платежного баланса останется на прежнем уровне в «минус» 8 млрд долларов, а объем покупки валюты населением скакнет до максимальных 10 млрд долларов, платежная «недостача» достигнет не менее 16 млрд долларов, которые придется покрывать только за счет резервов Нацбанка. А это – резкая девальвация гривни до 15-20 грн за доллар, а то и ниже – вплоть до белорусского варианта развития событий», - предположил управляющий партнер инвестиционной компании «Капитал Таймс» Эрик Найман.

Об этом говорили всю минувшую неделю и глава представительства МВФ Макс Альер, аналитики рейтинговых агентств Standard&Poor’s и Fitch, а также украинские эксперты. Все они уверяют: внешние заимствования Украине не просто нужны, а очень нужны! Внутренний рынок при всем желании не обеспечит необходимого роста валового внутреннего продукта, а надежды на скачок экспорта - никакой.

«Мировая экономическая конъюнктура повлияла на экономику Украины, что привело к снижению темпов роста экономики, уменьшению объемов экспорта и снижению государственных доходов. В результате, резко возросла потребность во внешнем кредитовании и поиске новых источников поступлений средств в бюджет", - подчеркнул Альер.

Понятно, что МВФ больших денег одномоментно нам не даст. Но их можно попробовать привлечь при условии, что Украина с МВФ продолжает переговоры и пользуется уважением этой организации.

«Это время нужно активно использовать для выхода на внешние рынки заимствований. Задачи МВФ для Украины различны, и одна из них - возможность заимствовать капиталы. Причем заимствовать не только у них (у МВФ – ред.), но и на внешних рынках. А благодаря старту переговоров с МВФ, нам будет легче и дешевле это сделать», - подчеркнул Устенко. По его мнению, выход на внешние рынки заимствования можно осуществлять уже в марте, причем запрашивать процентную ставку по долговым бумагам на уровне 7-7,5%, что на 1–1,3% меньше «стоимости размещения» предыдущих государственных облигаций, выпущенных в конце 2012 года.

К слову, если финансовая удача повернется к Украине лицом, S&P обещает пересмотреть суверенные рейтинги страны в сторону повышения и изменить прогноз до «стабильного» с «негативного».

Дадут денег, не дадут денег...

Что нужно, чтобы возобновить плодотворное сотрудничество с МВФ и удачно разместить бумаги? Ничего нового. Теоретически МВФ сможет начать финансирование при условии выполнения хотя бы трех требований, заявленных еще в ноябре 2012 года. Речь идет о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» с одновременным приведением в порядок бюджета компании и установлением экономически обоснованных тарифов на газ и коммунальные услуги для населения, переход к гибкому курсу гривны и сокращение дефицита госбюджета. «Те рекомендации, которые мы опубликовали в ноябре 2012 года в консультационном докладе, остаются в силе», - отметил Альер.

«С нашей точки зрения, ключевые структурные показатели, приведшие к приостановке программы 2010 года, по всей вероятности, останутся важнейшими проблемами, которые будут рассматриваться на предстоящих переговорах МВФ с правительством страны. К ним относятся рост внутренних тарифов на газ, консолидация бюджета и более гибкий режим валютного курса», - подтверждает слова Альера в своем докладе агентство «Standard&Poor’s».

«Требования МВФ суровы, но это то, что нам, так или иначе, нужно делать. Не ради денег, а ради нас самих. Потому что условия МВФ – это, по сути, перечень давно назревших реформ, требующихся Украине», - считает руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По мнению экспертов, все эти условия выполнимы, хотя и в некоей перспективе. Нельзя, условно говоря, перейти на плавающий курс гривни с ближайшего понедельника. Равно как нельзя волевым решением установить экономически обоснованные тарифы для населения. Точнее установить-то можно, но одномоментный тарифный рост в таком случае составит минимум в 3 раза к нынешнему уровню. Как отметил эксперт по экономическим вопросам Валентин Землянский, если среднестатистическая «платежка» за двухкомнатную «хрущевку» вырастет до 2 тысяч грн в месяц, то кто оплатит такой «тарифный банкет?»..

К тому же в тарифном вопросе сильна «политическая» составляющая. Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на то, что рейтинги правящей Партии регионов болезненно реагируют только на один пункт преобразований – коммунальные тарифы. «Чем выше тарифы – тем ниже рейтинг ПР», - констатирует Фесенко.

А это, согласитесь, аргумент накануне 2014 года, когда в стране неофициально начнется президентская предвыборная кампания.

Хватит ли Украине политической воли попрать популистский интерес и пойти на непопулярные тарифные реформы? Хватит ли смелости отпустить гривну, как того требует Запад? Хватит ли ума донести до населения мысль о том, что обвалу гривны способствует, в том числе, огульный спрос на наличную валюту?

Экономист Виктор Лисицкий считает, что латать бюджетную дыру надо посредством поиска «пути к сердцам и мозгам украинцев, дабы добиться серьезного уменьшения их валютно-наличных аппетитов». «Набор допустимых приемов для решения этих задач весьма широк», - уверен эксперт. При этом он отмечает: «Если Украине дадут кредит, то поддержат экономическую стабилизацию и хотя бы медленный подъем экономики страны с соответствующим укреплением прозападных настроений в обществе. Если кредита не будет – тенденции окажутся противоположными. Позиции сторонников Таможенного союза с Россией только усилятся. МВФ сработает этаким новым Богданом Хмельницким. Может быть, пора искать место в Киеве для памятника Кристине Лагард? Где-то на днепровских кручах, с указательным перстом на Москву».

И нам ли не знать, что «Газпром», в широком понимании, – это не МВФ с его, по сути, реформаторским мировоззрением.

Олеся Сафронова (УНИАН)