Азаров считает, что льготы депутатов обходятся бюджету не слишком дорого

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что дополнительные средства, выделяемые из госбюджета депутатам для выполнения их полномочий, не слишком большие.

Об этом он сказал сегодня в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Это далеко не миллиарды расходов, а многие расходы мы вынуждены проводить, так как они обеспечивают функционирование всей государственной машины, в которой есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Депутаты должны ездить по стране, встречаться со своими избирателями, вести работу, которая, естественно, оплачивается из бюджета. Такие порядки не только в нашей стране, но и в других странах», - написал Н.Азаров, отвечая на вопрос одного из пользователей сети о том, почему правительство не инициирует ликвидацию льгот депутатам, чиновникам судьям и т .д.

«Это же миллиардные убытки для страны», - отметил пользователь сети.

Как сообщал УНИАН, 16 января председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отказался от ежемесячной премии, которая ему как председателю фракции была назначена распоряжениям председателя Верховной Рады: 14 января вышло распоряжение председателя парламента № 302, которым А.Яценюку как председателю фракции устанавливалась ежемесячная премия в размере 88% с 12 декабря 2012 года.

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман поддержала инициативу председателя фракции «Батькивщина» А.Яценюка и подала письменное заявление на имя председателя Верховной Рады об отказе от всех депутатских льгот. Она заявила об отказе от выплаты материальной помощи на оздоровление в размере двойной месячной зарплаты, от бесплатных путевок, от компенсаций расходов на создание надлежащих жилищных условий.