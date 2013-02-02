В Черкассах ликвидирован конвертационный центр с обращением около 1 млрд грн

В Черкассах работники милиции ликвидировали конвертационный центр, через который было легализовано около 1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, правоохранители установили, что трое местных частных предпринимателей, по предварительному сговору с другими лицами, регистрировали частные предприятия на подставных лиц. В течение 2011-2012 годов через счета этих фиктивных фирм переводили безналичные средства в наличные.

«Через криминальный «конверт» прошло около 1 млрд грн. В результате незаконных действий злоумышленников бюджетом недополучено около 150 млн грн налога на добавленную стоимость», - говорится в сообщении.

По данным МВД, уже установлены десятки предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Следственным управлением УМВД Украины в Черкасской области открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к организации конвертационного центра, привлечение их к ответственности и возмещение нанесенного государству ущерба.