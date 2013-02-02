Лаос вступил в ВТО
13:15, 02 февраля 2013Финансы
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Лаос вступил во Всемирную торговую организацию.
Лаос стал последней страной в Юго-Восточной Азии, вошедшей в состав ВТО, передает Русская служба Би-Би-Си.
Коммунистическое правительство провело ряд рыночных реформ, пытаясь привлечь капитал из максимально большого числа государств.
На данный момент экономика государства почти полностью зависит от торговли с соседними Китаем, Таиландом и Вьетнамом.
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