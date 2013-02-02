Лаос вступил в ВТО

Лаос вступил во Всемирную торговую организацию.

Лаос стал последней страной в Юго-Восточной Азии, вошедшей в состав ВТО, передает Русская служба Би-Би-Си.

Коммунистическое правительство провело ряд рыночных реформ, пытаясь привлечь капитал из максимально большого числа государств.

На данный момент экономика государства почти полностью зависит от торговли с соседними Китаем, Таиландом и Вьетнамом.