МВФ осудил Аргентину за "искажение статистики"
14:55, 02 февраля 2013Финансы
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Международный валютный фонд осудил правительство Аргентины за предоставление неточных данных об инфляции и экономическом росте страны, сообщает Русская служба Би-би-си.
Это первый прецедент, когда МВФ выносит подобное предупреждение какому-либо государству. Кроме того, организация пригрозила Буэнос-Айресу санкциями в случае повторного нарушения обязанностей члена международного сообщества.
Правительство Аргентины регулярно отвергало сомнения в точности статданных, предоставляемых страной.
Аргентинское правительство контролирует статистическую информацию в стране с 2007 года.
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