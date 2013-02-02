МВФ осудил Аргентину за "искажение статистики"

Международный валютный фонд осудил правительство Аргентины за предоставление неточных данных об инфляции и экономическом росте страны, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это первый прецедент, когда МВФ выносит подобное предупреждение какому-либо государству. Кроме того, организация пригрозила Буэнос-Айресу санкциями в случае повторного нарушения обязанностей члена международного сообщества.

Правительство Аргентины регулярно отвергало сомнения в точности статданных, предоставляемых страной.

Аргентинское правительство контролирует статистическую информацию в стране с 2007 года.