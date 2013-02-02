Королевская хочет знать доходы всех, кто претендует на соцпомощь

В Украине должна быть создана единая информационно-аналитическая система, которая позволит видеть реальное имущественное состояние лиц, претендующих на помощь государства.

Об этом министр социальной политики Наталия Королевская сказала вчера во время расширенной коллегии, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам Н.Королевской, «не должен человек, который имеет в собственности две квартиры и три автомобиля, получать жилищную субсидию, помощь и другие льготы как малообеспеченное лицо. Чтобы решить эту проблему, необходимо перейти к адресному подходу в предоставлении социальной поддержки, который будет учитывать уровень доходов граждан».

Однако, по словам Н.Королевской, сегодня это реализовать невозможно, ведь социальная сфера работает с разрозненными базами данных позапрошлого поколения.

«В некоторых же местах базы данных вообще отсутствуют. Фактически система назначения социальных льгот и помощи работает в ручном режиме. Средства при таких условиях тратятся не эффективно, а все попытки повысить адресность социальной помощи не только не дают результатов, но и провоцируют социальное недовольство», - сказала она.

Потому, по словам министра, в Украине должна быть создана единая информационно-аналитическая система, которая позволит видеть реальное имущественное состояние лиц, претендующих на помощь государства.

«Решить эту проблему возможно лишь путем создания современной информационной платформы, которая позволит автоматизировать процесс назначения и предоставления всех видов социальной помощи и льгот. Такая система должна совместить в себе базы данных информационных систем не только Минсоцполитики, но и других органов исполнительной власти. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, повысить адресность и размер социальной помощи тем, кто в ней нуждается», - объяснила Н.Королевская.

Она сообщила, что в этом году министерство планирует запустить в действие первый уровень этой информационной платформы, которая уже создана, но пока не запущена в действие. Параллельно Минсоцполитики совместно с правительством, Национальным банком и Всемирным банком работает над тем, чтобы уже в следующем году запустить второй уровень платформы и обеспечить ее работу в полном объеме.

Напомним, во время расширенной коллегии министерства министр социальной политики Украины Наталия Королевская заявила, что на социальную защиту граждан в 2013 году будет направлено почти 370 миллиардов гривень, что составляет свыше 25% ВВП страны