Арбузов считает, что рост дефицита платежного баланса связан со скупкой валюты населением

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов ожидает, что в 2013 году отрицательное сальдо платежного баланса сократится.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

С.Арбузов сообщил, что причиной увеличения дефицита платежного баланса Украины в 2012 году стала скупка валюты населением.

«Я еще раз хочу всех уверить, что мы ожидаем отрицательное сальдо платежного баланса в текущем году гораздо меньше, чем был результат прошлого года. Ориентировочная сумма отрицательного сальдо – 4 миллиарда долларов. Для примера, в период курсовой паники население выкупило 4 миллиарда долларов. Потом прекратило покупать, потому что убедилось, что все в порядке. Если бы население не купило эти 4 миллиарда долларов, у нас был бы положительный баланс. Вот и простая арифметика», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,455 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).