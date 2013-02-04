Арбузов пояснил, почему не стоит покупать лишнюю валюту

Правительство Украины будет разъяснять населению, почему не стоит покупать лишнюю валюту.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» 3 февраля.

«Мы будем разъяснять населению, что не нужно поддаваться панике и не нужно покупать ненужное количество иностранной валюты», - заявил С.Арбузов.

Он также подчеркнул, что правительство делает все необходимое для того, чтобы население смогло сохранить свои сбережения.

«Например, совсем недавно Нацбанк выпустил коллекционную серию золотых монет. Это возможность купить золотые монеты и продать без потери. Возможно, на этом нельзя будет заработать, но уж точно нельзя будет потерять. Покупать просто иностранную валюту без надобности, когда ты не выезжаешь за рубеж, это и для страны неудобно – постоянно идет дисбаланс, и население не всегда сможет сэкономить на этой операции, как показали последние события. Был курс 8.40, люди покупали. Потом курс вернулся на свой уровень, и люди потеряли. Потеряли самые незащищенные слои населения. Потому что кто-то предсказал неправильно, кто-то убедительно рассказывал, а регуляторов в это время слушали меньше. Сегодня, надеюсь, будут слушать больше, опыт есть», - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что нет никаких оснований ожидать резкого скачка курса.

«Есть и пророки, которые предсказывают курс 12, 20…Какие основания? Давайте разберемся! Платежный баланс практически положительный. Да, есть отрицательное сальдо, но мы работаем. Работаем и с экспортом, недополученная валюта по продаже металла перекрылась продажей зерна. Если население не будет участвовать в этом процессе, не будет покупать ненужную валюту, нам, конечно же, будет легче. И будет легче обезопасить сбережения самого же населения», - заявил С.Арбузов.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация на внутреннем валютном рынке спокойная.

«Я приведу пример: когда курс растет, очень показательно, какое состояние счетов банков. На сегодняшний день корсчета банков составляют около 30 млрд грн. При этом спрос на доллар не растет. Это говорит о том, что настроения в стране спокойные. Говорит и о том, что спрос и предложение валюты экспортерам и импортерам сбалансированы. Все хорошо. Не нужно искусственно делать платежный баланс отрицательным. Не нужно придумывать какие-то ситуации, при которых экспортная выручка не заходит в страну и создается искусственный дефицит», – подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют снижение курса национальной валюты по отношению к доллару США до 8,8-9 грн за доллар к концу 2013 года.

По словам премьер-министра Николая Азарова, заложенный в государственном бюджете на 2013 год среднегодовой курс гривни на уровне 8,3-8,4/долл. будет выдержан.

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