Арбузов советует хранить сбережения в гривне

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов советует украинцам хранить свои сбережения в национальной валюте.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» 3 февраля.

«В гривне, конечно. Потому что в гривне очень хороший процент на депозитные ставки. Я уже приводил пример прошлого года: если бы человек положил гривну 7 лет назад под существующие проценты и не снимал, то даже изменения курса не навредили бы капиталу этого человека. Постоянные изменения формы хранения, к сожалению, дают людям только убытки», - сказал С.Арбузов.

По словам премьер-министр Украины Николая Азарова, объем депозитных вкладов населения в банках за 2012 год вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн. “Объем депозитов граждан в банках вырос в прошлом году почти на 60 млрд грн, или на 19%, а в сравнении с 2009 годом - на 155 млрд грн, или на 73%. Депозиты населения в банках сегодня достигли 366 млрд, что почти совпадает с годовым доходом госбюджета”, - сказал Н.Азаров.

По данным Национального банка Украины, объем депозитов граждан Украины за три квартала 2012 года вырос на 44 млрд грн, или на 14,2%, и по состоянию на 1 октября 2012 года составил 354,391 млрд грн. Большинство банковских сбережений размещены на депозитных счетах сроком от 1 до 2 лет - 36,95%, на срок до 1 года приходится 33,72%, на депозитах «по требованию» - 22,34%, на счетах сроком более 2 лет – 6,98%.

Кроме того, по словам С.Арбузова, правительство Украины будет разъяснять населению, почему не стоит покупать лишнюю валюту.

«Мы будем разъяснять населению, что не нужно поддаваться панике и не нужно покупать ненужное количество иностранной валюты», - заявил С.Арбузов.

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