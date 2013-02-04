Договориться с МВФ о новом кредите правительство надеется до марта

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Украине до марта удастся достичь договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о получении нового кредита.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» 3 февраля.

По словам С.Арбузова, в случае договоренности решение Советом директоров ВМФ о предоставлении кредита может быть принято уже в начале марта.

«Да, наверное, где-то так (в начале марта – УНИАН) для того, чтобы решение было принято, если мы сможем договориться и найти решение, удобное для двух сторон», - заявил С.Арбузов.

Он также сообщил, что с 29 января представители миссии МВФ проводили в Украине техническую работу, а с 4 февраля при участии руководителя миссии начнутся более предметные переговоры по подготовке новой программы сотрудничества.

«Всю прошлую неделю работала техническая миссия. С понедельника мы продолжаем работать немного в другом составе: приезжает руководитель миссии Кристофер Джарвис, будут встречаться уже министры и будут вырабатываться решения. Мы очень рассчитываем на то, что договоренность состоится и страна получит необходимое количество денег, чтобы сбалансировать риски, которые сегодня импортируются из экономик других стран», - завил С.Арбузов.

Он отметил, что на сегодняшний день в мировых финансах достаточно серьезная нестабильность, и Украина не исключение.

«Мы получаем импорт этих проблем, поэтому должны предусмотреть все риски, и работа с МВФ очень важна. Мы сегодня прилагаем все усилия для того, чтобы страна получила помощь и вышла из ситуации, в которой находится», - сказал С.Арбузов.

Он также сообщил, что в переговорах по подготовке новой программы Украина и МВФ обсуждают вопрос монетарной и курсовой политики Нацбанка, вопрос дефицита бюджета и вопрос тарифной политики.

«Все эти вопросы сейчас обсуждаются. Они непростые…Однозначно мы настроены на результат, и группа, которая приехала, тоже настроена на результат. Если мы будем плодотворно работать и находить разумные компромиссы, то наша деятельность должна увенчаться положительным результатом», - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ, прибывшая в Украину 29 января, до 12 февраля намерена обсудить новую программу сотрудничества.

По словам С.Арбузова, Украина по новой программе ожидает получить по кредиту стэнд-бай 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

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