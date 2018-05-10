Глава правления «Укрсоцбанка» Тимонькин: «Когда «схемный» банк разоряется, я получаю моральное удовлетворение...»

Топ-менеджер шестого по размеру активов банка в Украине Борис Тимонькин рассказал в интервью УНИАН о перспективах работы "Укрсоцбанка" в 2013 году, развитии национальной экономики и банковского сектора. Авторитетный банкир также ответил на вопросы об угрозах гривне и вероятности снижения депозитных ставок.

О дефолте, МВФ и реформах

- Борис Владиславович, каковы Ваши прогнозы на 2013 год относительно макроэкономической ситуации в стране, существует ли риск дефолта?

- Дефолта в 2013 году не будет, никаких предпосылок для этого нет. Я допускаю, что не будут достигнуты какие-то договоренности с МВФ, возможно давление со стороны России подобно заявлениям о долгах Украины в 7 млрд долл. за якобы недобор газа. Такие заявления усложняют процесс привлечения внешних заимствований, поскольку любой кредитор при принятии решения учитывает существующие обязательства заемщика. Украина может отстаивать свои интересы в газовом споре в Стокгольмском суде по примеру ряда европейских компаний, которым Россия в конечном итоге снизила цены на газ.

- Какие структурные реформы правительства наиболее вероятны в этом году?

- Нам необходимо внедрять реформы, предусмотренные в рамках сотрудничества с МВФ. По сути, эти реформы полезны, прежде всего, для Украины. И если Фонд удостоверится, что правительство страны предпринимает конструктивные шаги для решения существующих проблем, он может пойти на уступки. Фонд - достаточно гибкая структура.

Наиболее вероятно повышение тарифов на газ с внедрением системы компенсаций для бедных слоев населения, что не было сделано ранее по политическим соображениям, и «междувыборный» 2013 год является наиболее удачным для этой реформы.

В отношении либерализации курса валюты следует отметить, что показатель дефицита валюты в нашей стране весьма субъективен, поскольку он искажается такими явлениями как псевдоимпорт и покупка валюты населением. И до того, как отпускать курс валюты в свободное плавание, надо навести порядок, тогда гривна даже будет укрепляться. Можно объявить коридор в диапазоне от 8,0 до 8,3, или сделать валютную корзину по примеру России. После возобновления Нацбанком обязательной продажи 50% валютной выручки межбанковский рынок вполне сбалансирован, и НБУ уже два месяца не выходит с интервенциями. Так что начало этому процессу уже положено.

Что касается других реформ, то это станет известно после обнародования программы нового правительства.

- Каковы, по Вашему мнению, перспективы вступления Украины в Таможенный союз, совместимо ли это с процессом евроинтеграции?

- По моему мнению, мы можем одновременно быть и в Таможенном союзе, и налаживать взаимоотношения с Евросоюзом. Россия является для нас важным стратегическим партнером, и в то же время принципиально важно двигаться в сторону ЕС. Например, для решения такой острой проблемы как модернизация инфраструктуры. При вступлении в ЕС можно ее решить по примеру Польши, Чехии, Словакии, где за 5-8 лет все базовые трассы были построены заново в рамках проектов ЕС. Евросоюз сможет обеспечить жесткий контроль целевого использования средств и честный тендер.

- Премьер-министр Николай Азаров заявил о намерениях создать украинский банк реконструкции и развития в этом году. Чем его функции будут отличаться от уже созданного в 2004 году «УБРР» при участии Государственной инвестиционной компании, созданной решением Кабмина?

- Создание банка реконструкции и развития еще не решение проблем, и вполне возможно, что новая структура ничем не будет отличаться от уже созданной. Вопрос в финансировании проектов, но в текущем бюджете достаточное финансирование не предусмотрено. А если будет возможность привлечения внешних инвестиций, то мы сможем распорядиться ими и при отсутствии специальной структуры, лишь бы такие инвестиции были.

Банковская система: итоги, перспективы, а также банкротства

- Какие Вы считает наиболее знаковыми события на банковском рынке Украины в 2012 году, что можно сказать о перспективах его развития в 2013 году?

- Банковский рынок в 2012 продолжал работу над ошибками и чистку кредитных портфелей. В целом, интерес бизнеса к банковской системе существенно снизился вследствие ее низкой рентабельности. Над существующими проблемами реформирования правовой системы защиты прав кредиторов нам предстоит работать еще не один год. А такое явление как коррупция является непреодолимым препятствием для кредиторов и инвесторов как яркая особенность нашей ментальности.

- Изменится ли, по Вашему мнению, регуляция НБУ в сторону смягчения монетарной политики?

- Монетарная политика должна быть жесткой, поскольку в нашей стране каждая свободная гривна идет на покупку доллара. Фактически жесткость нынешней политики НБУ состоит в том, что он не печатает деньги, но мы проходили «печатный» сценарий в 90-х с инфляцией под 300% в год. А заявления о нехватке средств для поддержки украинской промышленности, по моему мнению, необоснованны, поскольку мы в настоящее время не наблюдаем очереди клиентов, желающих получить кредит.

- Является ли нынешний уровень золотовалютных резервов НБУ допустимым, в том числе, с учетом плановых погашений займов МВФ?

- При плановых платежах МВФ в 9 млрд долл. уровень ЗВР в 24 млрд долл. для нашей страны не является критическим. В 2004 году уровень резервов составлял 12,8 млрд долл., и по итогам года снизился до 3,5 млрд долл. Но к 2008 году нам удалось нарастить объемы ЗВР до 37 млрд долл. при негативном платежном балансе. Главное - стойкость и последовательность органов власти. Тогда с учетом денежных потоков в долларах США мы сможем и обслуживать кредиты МВФ, и наращивать резервы.

- В 2012 году пополнился список разорившихся банков. Вы прогнозируете новые банкротства в этом году? Как это отразится на банковской системе?

- Банкротства должны быть. Четко отлаженная процедура выплат через Фонд гарантирования вкладов существенно снижает негативные последствия для населения. И если ранее выход банка с рынка происходил годами, то теперь это происходит быстро и организованно, и я не вижу в этом угрозы для банковского сектора в целом. Безусловно, корпоративный бизнес слабо защищен, но надо думать, прежде чем доверять свои средства банку с завышенными ставками. Чем скорее вкладчики и бизнес это поймут, тем скорее произойдет неизбежная трансформация банковского рынка. Этот процесс способствует нормальной работе банков, которые соблюдают рыночную дисциплину и придерживаются взвешенной политики управления рисками, но в итоге получают меньше доходов. Когда «схемный» банк разоряется, я получаю моральное удовлетворение, поскольку это значит, что мы ведем свой бизнес правильно.

- Что Вы можете назвать главными итогами работы независимой ассоциации банков Украины, совет которой Вы возглавляете?

- Прежде всего, у нас налажен процесс согласования нормотворчества. Мы восстановили диалог с регулятором, который был утерян. Эффективно работают комитеты по банковским отраслям, взаимодействуя с соответствующими департаментами в НБУ. На стадии проекта происходит обсуждение документов, в процессе которого мы представляем консолидированную позицию банковского рынка. Преимущество нашей ассоциации перед другими в том, что мы занимаем политически нейтральную, объективную позицию и действуем в интересах банковской системы.

Регулятор не всегда соглашается с нашими рекомендациями, например, относительно дифференцированного подхода по взносам в фонд гарантирования. По нашему мнению, если активы и пассивы банка сбалансированы по срокам и валютам, то риск для банка и его вкладчиков является минимальным, и более высокие ставки не должны быть основанием для уплаты большего взноса в фонд гарантирования. Но такую методику, основанную на формальных данных и не предусматривающую экспертных оценок, проще реализовать. В то же время, регулятор мог просто повысить ставки взносов для всех банков, но не пошел на этот шаг во избежание панических настроений среди вкладчиков.

- Какие корпоративные заемщики или отрасли являются перспективными для «Укрсоцбанка» и для банковского рынка в целом?

- Наиболее перспективным является сельское хозяйство, поскольку этот сектор динамично развивается и будет развиваться в связи с ростом населения. Крупный агробизнес, как правило, пользуется услугами нескольких банков и получает достаточно большие объемы кредитования. Мы кредитуем их самостоятельно и участвуем в консорциумном кредитовании, в основном это кредиты в иностранной валюте экспортерам.

Вторая отрасль - информационные технологии. Эта сфера тоже достаточно быстро развивается, а также обладает налоговыми льготами. Интересны и предприятия металлургии, машиностроения, которые переживают не лучшие времена при нынешних ценах на газ, и поэтому постоянно нуждаются в финансировании.

Перспективной является сфера услуг с учетом того, что мы находимся в нормальном рыночном процессе, и потребление услуг растет. Когда мы отдаем какие-то процессы на аутсорсинг, то экономим в рамках своей организации, при этом взаимные сервисы повышают продуктивность экономики и доходы страны от уплаты налогов.

- Как можно обеспечить развитие корпоративного кредитования на фоне низкой ликвидности банковской системы?

- Мы, как и большинство банков, испытывали дефицит гривны в 4 квартале прошлого года, это - сезонная особенность. Привлекали ресурсы на межбанковском рынке и продавали доллары с позиции. По сути, это проблемы не с ликвидностью, а с валютным риском, поскольку мы можем понести убытки при курсовых колебаниях.

В то же время, я не поддерживаю инициативы «легкого» рефинансирования НБУ, поскольку полученные средства могут использоваться для спекуляций на валютном рынке. Как я отметил ранее, мы не наблюдаем очередей корпоративных клиентов за кредитами, скорее, банки находятся в постоянном поиске хороших корпоративных заемщиков. Бизнес занимает выжидательную позицию и не рискует финансировать инвестиционные проекты, поэтому сейчас востребованы краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств.

О банковских ставках и фондовом рынке

- Можно ли ожидать снижения ставок по депозитам и оживления ипотечного кредитования?

- Ставки по депозитам упадут. На протяжении многих лет это - сезонное явление для нашей экономики: снижение ставок в первом и рост в четвертом квартале года. Например, наш комитет по управлению активами и пассивами уже утвердил снижение ставок.

Ипотечные кредиты на сегодняшний момент достаточно дорогие, поэтому востребованы клиентами, у которых есть 50-70% своих средств, или если заемщик планирует погасить кредит за 2-3 года, а не за 10-15 лет.

Что касается программы Государственного ипотечного учреждения, то успех этого мероприятия зависит от объемов финансирования программы из госбюджета. У них достаточно качественные проекты и хороший портфель. Но поскольку бюджет утверждается ежегодно, возможности закладывать долгосрочные программы нет.

- Смогут ли фондовые компании составить банкам конкуренцию и переманить вкладчиков, формирующих ресурсную базу банковского сектора?

- Я скептически отношусь к фондовому рынку, поскольку это огромное казино, просто игра. Если на фондовом рынке кто-то заработал, то значит, кто-то другой потерял, потому что этот рынок не способен продуцировать, а только создает движение капиталов. И когда говорят, что деньги уйдут на фондовый рынок, то, в моем понимании, они просто трансформируются в остатки на счетах фондовых компаний, открытых в банках.

«Укрсоцбанк»: финрезультаты и задачи на будущее

- Каков финансовый результат «Укрсоцбанк» по итогам 2012 года, какими были наиболее рентабельные направления бизнеса? Что является конкурентным преимуществом «Укрсоцбанка»?

- В 2012 году мы получили 8,07 млн грн чистой прибыли (по национальным стандартам). Наиболее рентабельным направлением традиционно является корпоративное кредитование, в частности, необеспеченные кредитные линии для корпоративных клиентов в гривне, ставка по которым достигала 50%, и мы на этом в 3-4 кварталах хорошо заработали.

Наши конкурентные преимущества в том, что в отличие от банков, которые продолжают формировать резервы и чистить портфели, мы уже зарабатываем на кредитах. У нас хороший портфель, поскольку наша юридическая служба активно поработала над возвратом проблемных долгов, и мы передали коллекторам проблемные долги по карточным счетам. Безусловно, для повышения качества кредитного портфеля пришлось реструктуризировать некоторые кредиты. Мы идем навстречу клиентам, испытывающим временные трудности в бизнесе. Пока все в рамках правил, реструктуризация – нормальный процесс.

- Какие глобальные задачи Вы ставите на следующий год? Не входит ли в Ваши планы сокращение присутствия в розничном сегменте?

- Идея о продаже розничного бизнеса убивает банк. Сегодня мы кредитуем в валюте только экспортеров, остальные кредиты - в гривне. Основной источник привлечения гривневых ресурсов - розничный рынок, и мы вполне успешно привлекаем ресурсы через нашу сеть. Мы оптимизировали структуру и значительно снизили себестоимость процессов, планируем открывать новые модернизированные отделения. В розничном бизнесе мы в прошлом году заняли 14% рынка кредитования на покупку автомобилей. Занимались ипотечным кредитованием, но в меньших объемах.

Глобальной задачей на этот год является слияние с «УниКредит Банком», это - стратегическая цель группы. Процесс откладывался в связи с тем, что «Укрсоцбанк» и «УниКредит Банк» принадлежат разным структурам группы, но мы уже нашли подходящий механизм. В то же время, мы тесно сотрудничаем, многие специалисты работают на два банка, и сегодня это будет нормальный процесс реорганизации в пределах одной структуры.

- Налажены ли взаимоотношения с материнским банком? Сможет ли группа в дальнейшем оказывать поддержку банку, исходя из финансовых возможностей и в соответствии с ограничениями центробанков Европы?

- За годы работы в Украине представители группы из Болгарии, Польши, Италии, Австрии, Германии сработались с командой нашего банка и разобрались в особенностях рынка. Принятие решений и заседания коллегиальных органов проходят мирно, мы смогли завоевать их доверие, а они научились к нам прислушиваться.

Что касается поддержки материнского банка, то в настоящее время мы являемся самодостаточной структурой. Возвращаем привлеченные кредиты и не привлекаем новых. Мы не делим прибыль и не выплачиваем дивиденды, а направляем средства на пополнение капитала. Уставный капитал в размере 1,8 млрд и общий в 7,7 млрд при активах 39 млрд грн является достаточным для выполнения всех нормативов и обеспечения деятельности банка. Актив, который постоянно требует капиталовложений, и не приносит прибыли – благотворительность, социальный проект, но никак не бизнес. Но это не о нас, мы способны генерировать прибыль и отдавать долги.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

***ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank ™ (г. Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года. На 1 января 2013 года активы банка составили 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно). Борис Тимонькин - глава правления банка с 2001 года, кандидат экономических наук, неоднократный лауреат программы Человек года, двукратный победитель финансового рейтинга еженедельника Бизнес в номинации Банкир года, с 2011 года возглавляет совет Независимой ассоциации банков Украины.