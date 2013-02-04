Столичная налоговая напоминает о необходимости обновить кассовые аппараты

Государственная налоговая администрация Киева обратилась к предпринимателям, работающим в сфере торговли и использующим регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты), с просьбой обновить существующие или приобрести новые аппараты для передачи электронной отчетности в налоговые органы.

Об этом сказано в пресс-релизе ГНСУ Киева, переданном УНИАН.

«С 1 января информация об использовании регистраторов расчетных операций должна передаваться в органы Государственной налоговой службы на базе технологии, разработанной Национальным банком Украины, по проводным или беспроводным каналам связи. У предпринимателей есть два способа выполнить поставленное условие – приобрести новые кассовые аппараты, выдающие электронные ленты кассовых операций, или обновить существующие посредством присоединения модемов для передачи данных», - сказано в пресс-релизе.

В налоговой также напомнили, что у предпринимателей есть время для выполнения всех поставленных условий до 1 июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривает внедрение системы электронной кассовой отчетности. Ее суть в следующем: электронный дубликат данных ленты расчетно-кассовых операций в автоматическом режиме отправляется на специальные серверы налоговых служб и исключает, таким образом, ошибки и нарушения в окончательной финансовой отчетности.

Сервис электронной кассовой отчетности, призванный помочь налогоплательщикам, был разработан и проверен в конце 2012 года и сегодня работает в штатном режиме. По мнению сотрудников Миндоходов, такой формат мониторинга расчетных операций существенно сократит налоговый аудит предпринимателей – пользователей кассовых аппаратов, поскольку все разногласия между первичной документаций и поданной отчетностью будут выявлять дистанционно и заранее.

В Миндоходов также напомнили, что адаптационный период внедрения электронной кассовой отчетности составляет полгода. В целом в налоговых органах на учете состоит 152 тысячи субъектов хозяйствования, зарегистрировавших 280 тысяч регистраторов расчетных операций.

10 января 2013 года Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.

Ориентировочная стоимость специального модуля безопасности для сохранения данных расчетных операций кассовых аппаратов, централизованно подключаемых к системе электронной кассовой отчетности, составит 80 грн, а реализацией этих модулей займется их разработчик – Национальный банк Украины.