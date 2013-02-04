На текущей неделе доллар и евро будут умеренно дорожать - Forex club

Несколько повысившаяся ликвидность в банковской системе может привести к росту стоимости доллара в начале текущей недели, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, средний курс продажи наличного доллара в течение недели будет находиться в рамках 8,15-8,166 грн.

Кроме того, как отмечают аналитики, евро на текущей неделе, вероятно, продолжит умеренно дорожать, так как вышедшие накануне экономические индикаторы в США подтвердили две тенденции. С одной стороны, настроения по поводу будущего экономического роста в этой стране остаются позитивными, с другой - рынок труда пока находится в нестабильном состоянии, и требует дальнейшего улучшения. Это говорит о том, что США и далее будут придерживаться мягкой монетарной политики.

Также значительное влияние на евро на неделе окажет решение по процентной ставке ЕЦБ. Европейский регулятор, вероятно, подтвердит свои умеренно позитивные оценки на текущий год. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке в течение недели будет колебаться в границах 1,3400–1,3850. Средний курс продажи наличного евро может находиться в границах 10,92–11,28 грн.

Существенно повлиять на динамику российского рубля может заседание ЕЦБ по процентной ставке 7 февраля. Если руководство европейского регулятора подтвердит умеренно позитивные экономические оценки по экономике еврозоны, рубль и далее продолжит дорожать. В противном случае, рубль может показать коррекционное движение вниз. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в рамках 0,27-0,277 грн.