Слияние «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка» состоится уже в этом году - Тимонькин

Слияние дочерних банков международной финансовой группы UniCredit Group (Италия) в Украине - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка» - состоится уже в этом году, сообщил глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин в интервью УНИАН.

Как сообщалось, слияние двух банков является стратегической целью группы.

«Процесс откладывался в связи с тем, что «Укрсоцбанк» и «УниКредит Банк» принадлежат разным структурам группы, но мы уже нашли подходящий механизм. В то же время мы тесно сотрудничаем, многие специалисты работают на два банка, и сегодня это будет нормальный процесс реорганизации в пределах одной структуры», - сказал Б.Тимонькин.

Также банкир подтвердил, что сокращение присутствия на рынке Украины и в розничном бизнесе, в частности, не входит в планы группы. «Идея о продаже розничного бизнеса убивает банк... Основной источник привлечения гривневых ресурсов - розничный рынок, и мы вполне успешно привлекаем ресурсы через нашу сеть. Мы оптимизировали структуру и значительно снизили себестоимость процессов, планируем открывать новые модернизированные отделения. В розничном бизнесе мы в прошлом году заняли 14% рынка кредитования на покупку автомобилей», - добавил он.

В отношении поддержки материнского банка Б.Тимонькин подчеркнул, что в настоящее время «Укрсоцбанк» является самодостаточной структурой, возвращает привлеченные кредиты и не привлекает новые. «Уставный капитал в размере 1,8 млрд и общий в 7,7 млрд при активах 39 млрд грн является достаточным для выполнения всех нормативов и обеспечения деятельности банка. Актив, который постоянно требует капиталовложений, и не приносит прибыли – это благотворительность, социальный проект, но никак не бизнес. Но это не о нас, мы способны генерировать прибыль и отдавать долги», - отметил глава правления.

Справка УНИАН. ПАО «Укрсоцбанк» (г. Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Борис Тимонькин - глава правления «Укрсоцбанка» с 2001 года, кандидат экономических наук, неоднократный лауреат программы Человек года, двукратный победитель финансового рейтинга еженедельника Бизнес в номинации Банкир года, с 2011 года возглавляет совет Независимой ассоциации банков Украины.