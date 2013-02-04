НБУ обещает не допустить резких колебаний курса гривни

Национальный банк Украины в случае необходимости будет принимать меры по предупреждению девальвации и по укреплению курса гривни.

Об этом в статье "Стабильность гривни - основа основ" для ZN.UA пишет директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

Она отмечает, что главной целью Нацбанка в 2013-м году по-прежнему остается поддержание ценовой стабильности. При этом на Нацбанк не возложена обязанность удерживать обменный курс гривни в тех или иных рамках.

"В то же время, учитывая, что динамика курса гривни имеет значительное влияние на показатели инфляции и качество балансов банков, НБУ в случае необходимости будет принимать меры по предупреждению его значительных колебаний", - подчеркивает Е.Щербакова.

Она отмечает, что "существует четкая взаимосвязь: чем выше доверие граждан к валюте своей страны, тем прочнее и стабильнее экономика и выше благосостояние самих граждан".

"Мы уверены, что в Украине на сегодняшний день существуют все предпосылки для дальнейшего поддержания ценовой стабильности. А это значит, что нашей денежной единице можно доверять. … А Национальный банк будет делать все от него зависящее, чтобы те, кто доверяет гривне, всегда оставались в выигрыше", - акцентировала Е.Щербакова.

"Нравится это кому-то или нет, но наша денежная единица остается стабильной. И это - факт... Национальный банк Украины и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы предсказатели финансовых армагеддонов и прочих валютно-ценовых апокалипсисов всегда выглядели так же жалко, как и в 2012-м", - подытожила представитель НБУ.

Как сообщал УНИАН, украинские и международные экономисты прогнозируют в текущем году снижение курса гривни. По их прогнозам, к концу года она может подешеветь к доллару на 10-30%.

Американский доллар в гривне стоил меньше всего в начале введения национальной денежной единицы Украины (1993 год) - 1,8 грн/долл. Позже, в 1998 и 2008 годах, произошла девальвация национальной валюты, в результате чего курс доллара к гривне вырос до 8 грн/долл., а на фоне панических настроений населения в начале последнего финансового кризиса четыре года назад стоимость наличного доллара доходила даже до 10 грн.