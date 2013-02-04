Дефолта в Украине в 2013 году не будет, считает Тимонькин

Предпосылки для наступления дефолта в Украине в 2013 году отсутствуют, сообщил глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин в интервью УНИАН.

Банкир допускает, что в текущем году не будут достигнуты какие-то договоренности с МВФ и возможно усиление давления со стороны России. В то же время, он полагает, что уровень золотовалютных резервов не является критичным для государства. «В 2004 году уровень резервов составлял 12,8 млрд долл, и по итогам года снизился до 3,5 млрд долл. Но к 2008 году нам удалось нарастить объемы ЗВР до 37 млрд долл при отрицательном платежном балансе. Главное - это стойкость и последовательность органов власти. Тогда с учетом денежных потоков в долларах США мы сможем и обслуживать кредиты МВФ, и наращивать резервы», - сказал он.

В то же время, Б.Тимонькин напомнил о необходимости внедрять реформы, предусмотренные в рамках сотрудничества с МВФ. «По сути, эти реформы полезны, прежде всего, для Украины. И если МВФ удостоверится, что правительство страны предпринимает конструктивные шаги для решения существующих проблем, он может пойти на уступки, это достаточно гибкая структура», - подчеркнул он, называя 2013 год наиболее удачным для структурных реформ.

В отношении либерализации курса валюты банкир отметил, что показатель дефицита валюты в нашей стране искажается такими явлениями, как псевдоимпорт и покупка валюты населением. «До того, как отпускать курс валюты в свободное плавание, надо навести порядок, тогда гривня даже будет укрепляться... Монетарная политика должна быть жесткой, поскольку в нашей стране каждая свободная гривня идет на покупку доллара... Заявления о нехватке денег для поддержки украинской промышленности, по моему мнению, необоснованны, поскольку мы в настоящее время не наблюдаем очереди клиентов, желающих получить кредит», - добавил банкир.

Справка УНИАН. ПАО «Укрсоцбанк» (г. Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 23,69 млрд грн, обязательства - 31,17 млрд грн, уставный капитал - 1,82 млрд грн, собственный капитал - 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Борис Тимонькин - глава правления «Укрсоцбанка» с 2001 года, кандидат экономических наук, неоднократный лауреат программы Человек года, двукратный победитель финансового рейтинга еженедельника Бизнес в номинации Банкир года, с 2011 года возглавляет совет Независимой ассоциации банков Украины.