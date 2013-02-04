Украина найдет 9 млрд долл. для погашения внешних обязательств – Арбузов

Украина найдет средства в размере 9 млрд долларов для погашения своих внешних финансовых обязательств в 2013 году, уверен первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье, 3 февраля.

«Мы возьмем необходимое количество денег. Судя по платежному балансу, инвесторы нам доверяют. Единственное, это вопрос цены. Конечно, нам бы хотелось договориться с Международным валютным фондом. Вопрос цены принципиален для экономики и если б мы взяли дешевле необходимые займы, нам легче было бы рассчитываться», - заявил С.Арбузов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что 2013 год будет сложным как для мировой, так и для украинской экономики, и сложно предсказать, чем закончится кризис, который развивается «вне страны и внутри страны», оснований для пессимизма нет.

«Я скажу, что для пессимизма оснований нет. В прошлом году Минфин привлек внешние заимствования на сумму порядка 5 млрд долларов. На внутреннем рынке привлечения составили порядка 3 млрд долларов: это работало наше население, наши предприятия, наши банки. Вот уже 8 млрд долларов. А нам нужно отдать всего лишь 9 млрд. Я думаю, что следующий год, если не будет легче, то сложнее быть не должен", - заявил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году правительству Украины необходимо вернуть около 9 млрд долларов по внешним долгам, из них МВФ - 5,63 млрд долл.

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