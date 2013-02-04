Тимонькин: в этом году будут новые банкротства банков

В 2013 году будут новые банкротства в банковской системе, сообщил глава правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин в интервью УНИАН.

По словам банкира, банкротства должны быть, при этом четко отлаженная процедура выплат через фонд гарантирования вкладов снижает негативные последствия для населения, в итоге такие процессы не несут угрозы для банковского сектора в целом. «Безусловно, корпоративный бизнес слабо защищен, но надо думать, прежде чем доверять свои средства банку с завышенными ставками. Чем скорее вкладчики и бизнес это поймут, тем скорее произойдет неизбежная трансформация банковского рынка», - сказал Б.Тимонькин.

Справка УНИАН. ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года.

На 1 января 2013 года активы банка составили 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,69 млрд грн, обязательства – 31,17 млрд грн, уставный капитал – 1,82 млрд грн, собственный капитал – 7,66 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 8,07 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Основные акционеры банка – структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% – опосредствованно).

Борис Тимонькин – глава правления банка с 2001 года, кандидат экономических наук, многократный лауреат программы «Человек года», двукратный победитель финансового рейтинга еженедельника «Бизнес» в номинации «Банкир года», с 2011 года возглавляет совет Независимой ассоциации банков Украины.