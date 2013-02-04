Назначен новый глава правления «Укрэксимбанка»

Главой правления «Государственного экспортно-импортного банка Украины» (Укрэксимбанк, г. Киев) назначен Виталий Билоус, который ранее занимал должность члена правления - заместителя председателя правления этого финансового учреждения.

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также сообщается, что на должность члена правления - заместителя председателя правления «Укрэксимбанка» назначен Сергей Миськив.

Кроме того, банк ввел в состав правления начальника Управления внешних заимствований «Укрэксимбанка» Александра Щура.

Как сообщал УНИАН, занимавший должность главы правления «Укрэксимбанка» Николай Удовиченко в конце января 2012 года был назначен заместителем главы Национального банка Украины.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) работает на рынке Украины с 1992 года и на 100% находится в собственности государства. Входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

«Укрэксимбанк» в 2012 году увеличил прибыль против показателя 2011 года на 81% - до 159 млн грн.