Президент Польши утвердил бюджет страны на 2013 год с дефицитом 11,5 млрд долл.

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский подписал принятый в конце 2012 года национальный бюджет, определяющий максимальный уровень дефицита государственных финансов в около 11,5 млрд долл. (1 USD = 3,1 PLN), сообщила УНИАН пресс-служба главы польского государства.

Согласно утвержденному в декабре 2012 года бюджету, которым располагает агентство, власти ожидают получить в текущем году около 96,5 млрд долл. доходов, 90% из которых составят налоговые поступления.

Расходы государства не должны превысить 108 млрд долл.

В бюджете заложен 2,2% рост ВВП и 2,7% инфляция.

Как сообщал УНИАН, прошлогодний бюджет Польши предусматривал дефицит на уровне около 11 млрд долл. при доходах в 95 млрд долл.

Бюджет предусматривал рост ВВП на 2,5% и 2,8% инфляцию.

Фактически национальная экономика Польши в прошлом году выросла на 2%, а инфляция в декабре достигла 27-ми месячного минимума на уровне 2,4%.