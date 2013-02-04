Фонд гарантирования пытается возобновить выплаты вкладчикам банка «Таврика»

Банк «Таврика» утратил связь с отделениями и понес финансовые потери в результате обыска, проведенного сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении фонда, работа банка «Таврика» была блокирована 31 января при проведении обыска помещений банка сотрудниками СБУ в сопровождении работников спецподразделения «Альфа». В настоящее время ведется восстановление компьютерных сетей, работа которых была нарушена в ходе обыска. Связь с отделениями банка пока отсутствует, что усложняет работу банка. Фонд принимает все меры для возобновления выплат вкладчикам банка. Производится подсчет убытков, нанесенных банку во время обыска.

Как сообщал УНИАН, СБУ согласно решению Шевченковского районного суда Киева провела обыск в административном помещении банка «Таврика» (Киев) в рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 января начал выплаты вкладчикам банка через учреждения «Имэксбанка» на основании реестра вкладчиков на получение средств по вкладам.

Решение о введении временной администрации в банке «Таврика» сроком на 3 месяца до 20 марта 2013 года принято исполнительной дирекцией фонда 20 декабря 2012 года. Уполномоченным лицом фонда назначена Наталья Соловьева, начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков фонда.