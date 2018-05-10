Курс доллара ненадолго нашел точку равновесия

Валютный рынок в январе оказался довольно таки нудным. Еще в начале января, когда курс доллара вырос с 8 грн до 8,15 грн, наблюдалась активность и определенный азарт, но потом, когда курс фактически застыл возле отметки 8,15 грн, интерес к валютным перипетиям явно ослабел. И дело не только в ставшем привычным новогоднем двухнедельном "отрыве" страны от производства.

На межбанковском валютном рынке сложилась фактически аналогичная ситуация. В начале месяце, а точнее 9 января 2013 года курс доллара за день вырос на 5 копеек - с 8,3 до 8,08 грн, потом вяло подрос до 8,12-8,13 грн и фактически на этом уровне остался весь январь. Объемы торгов на межбанке также снизились. Если в декабре было куплено и продано валюты почти на 23 млрд долл, то уже в январе 2013 года только около 18 млрд долл.

Ситуация объясняется довольно просто - НБУ в начале января дал возможность банкам сформировать рыночный курс доллара с учетом спроса и предложения. И фактически курс доллара 8,12-8,13 грн показывает - что хотят и смогли сделать банки с учетом своих желаний и возможностей. НБУ в этой ситуации оставался или стороним наблюдателем или выкупал излишки валюты, чтобы курс существенно не менялся.

При этом, НБУ больше был занят вопросами насыщения экономики гривной, чем курсом доллара. В январе остатки по коррсчетам банков выросли до 30 млрд грн. И это после «гривневого голода», когда остатки на коррсчетах банков падали до уровня 15 млрд грн. В результате избытка гривны, очень сильно снизились ставки по межбанковским кредитам до 1-2% годовых в гривне. Соответственно, и ставки по депозитам начали снижаться. Банкам явно больше не нужно гривны. Но и покупать доллары при таком относительно стабильном курсе банкам не очень выгодно. Поэтому неудивительно, что НБУ очень активно продавал в январе свои депозитные сертификаты, которые покупали банки на миллиарды, почти каждый день.

Фактически, сложилось равновесие на валютном и гривневом рынке. Курс доллара нашел свою точку равновесия и держится за нее, а НБУ за счет продажи своих депозитных сертификатов изымает с рынка излишки гривны, чтобы банки не перестарались и не только снизили ставки по депозитам, но начали и снижать ставки и по кредитам.

Впрочем, наступивший февраль должен привнести на валютный рынок некую неопределенность. Как известно, в феврале 2013 года нужно будет погасить кредиты МВФ на сумму 968 млн долл. И эта сумма вдвое больше, чем в январе с.г., когда правительство выплатило по кредитам МВФ 443 млн долл. А кроме погашения кредитов МВФ, нужно еще погашать проценты по кредитам МВФ и еврооблигациям, а также платить России за газ. Так что валюта нужна. И теперь НБУ придется более активно выкупать валюту на межбанке, благо продажа 50% выручки экспортерами пока обеспечивает избыток валюты на рынке. Но было бы ошибочно надеяться только на выручку экспортеров. Поэтому правительство организовало размещение на 500 млн долл еврооблигаций "Укрэксимбанка" и само планирует выйти на международный валютный рынок и привлечь, как минимум, 1 млрд долл, а может и 2 млрд долл. Дабы валюты хватило всем.

Впрочем, круговорот денег, когда одним отдаем кредиты, а у других - берем, может дать сбой. В феврале может иметь место разрыв во времени, когда нужно будет платить одни долги, а деньги по новым кредитам еще не поступили. Наиболее напряженное время будет в начале февраля, когда нужно будет отдавать и кредиты МВФ, и платить за газ. Это может привести к скачку курса доллара с отметки в 8,13 до 8,18-8,2 грн. Однако, этот скачок, скорее всего, будет временным и после него курс снова откатится до отметки в 8,13-8,15 грн. Основания для такого прогноза вполне реальны - придут новые деньги от размещенных еврооблигаций, появится избыток валюты, и уже будет нужна гривна, а не доллары. В любом случае, всплеск после затишья даст повод СМИ и и экспертам в очередной раз поговорить о курсе гривны и доллара, населению - понервничать по поводу сбережений, а спекулянтам - подзаработать.

В любом случае, понятно одно - в этом году и с кредитами МВФ, и без кредитов МВФ курс доллар/гривна будет нестабильным и время будет резко меняться. Собственно, будем наблюдать за тем, что так любят называть "гибким курсом". И хотя прогнозируемые изменения в процентном отношении не превышают один процент, что является вполне приемлемо с точки зрения мировой практики колебания курса валют, но для Украины еще малопривычное явление. Слишком долго мы привыкали к стабильному курсу, а теперь приходится привыкать к другому. Может, действительно, пора менять привычки и перестать вздрагивать от ситуативных небольших колебаний на таком довольно отдаленном от обывателя рынке как валютных.

Александр Охрименко, к.э.н.