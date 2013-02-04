На межбанке торги закрылись котировками 8,1425/8,1460 грн/долл.

В понедельник, 4 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд - 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1425/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2717/21, к 12:00 цены понизились - 0,2716/20. К закрытию цены достигли уровня 0,2715/19. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 29,9970 (+0,0575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3602/04, а к 15:00 снизились до 1,3573/75.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0765/11,0850, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0625/11,0700. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 11,0415/11,0505.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 1 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1430/8,1460, к 12:00 цены поднялись до 8,1450/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1420/8,1455 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0895/11,0955, к 12:00 цены ушли вверх - 11,1320/11,1415. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились - 11,1095/11,1180.