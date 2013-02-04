Банк «Надра» в 2012 году сократил прибыль вдвое

Банк «Надра» (г.Киев), входящий в группу крупнейших банков Украины, в 2012 году, по сравнению с показателем 2011 года, сократил чистую прибыль в 2 раза – до 1,01 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале банк получил прибыль в размере 127 тыс. грн против 1,162 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил чистую прибыль в 2,3 раза – до 2,001 млн грн.

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