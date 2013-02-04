Миндоходов предлагает ввести акцизные марки с трехуровневой защитой

Министерство доходов и сборов Украины предлагает ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на разработанный проект соответствующего постановления Кабинета министров.

Согласно разработанному документу, введение новых акцизных марок - один из этапов создания комплексной автоматизированной системы учета оборота алкогольных напитков и табачных изделий, суть которой в полном контроле за производством, оптовыми поставками и розничной торговлей подакцизными товарами.

По мнению экспертов министерства, принятие постановления обеспечит не только эффективный государственный контроль в сфере оборота подакцизных товаров, но и наполнит государственный бюджет платежами по акцизному налогу. Кроме того, это защитит потребителя от фальсификата, способного причинить значительный вред жизни и здоровью.

Вместе с тем, Миндоходов предлагает увеличить стоимость акцизных марок, поскольку она оставалась неизменной с 2008 года, в то время как производители алкоголя и сигарет повысили цену на свою продукцию в несколько раз.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.