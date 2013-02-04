«Ощадбанк» назначил нового первого замглавы правления

«Ощадбанк» назначил нового первого заместителя главы правления - Кирилла Кушнира, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, наблюдательный совет 1 февраля принял решение о назначении К.Кушнира на должность сроком на 5 лет.

К.Кушнир работает в банковской системе с 1994 года, в том числе занимал руководящие должности в банках «Приватбанк», «Аваль» («Райффайзен Банк Аваль»), «Престиж» («Эрсте Банк»), «ВТБ Банк».

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.

На 1 января 2013 года активы банка составили 85,99 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 51,19 млрд грн, обязательства - 67,88 млрд грн, уставный капитал - 15,54 млрд грн, собственный капитал - 18,12 млрд грн.

За 2012 год банк получил прибыль в размере 565,83 млн грн.