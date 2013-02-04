Срок подачи кредиторских требований к закрывающемуся предприятию ограничат

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы и ограничить тремя месяцами срок подачи кредиторских требований предприятию, которое закрывается, или физическому лицу, приостанавливающему свою предпринимательскую деятельность. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

«Срок подачи кредиторских требований не может быть меньше двух и больше трех месяцев со дня публикации решения о прекращении деятельности физического или юридического лица», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней же сказано, что проект направлен на упрощение процедуры прекращения деятельности юридических или физических лиц.

Законопроект без замечаний был одобрен Минэкономразвития, Минфином, Минсоцполитики, Госслужбой по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.