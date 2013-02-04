Киевский горсовет привлек 3 млрд грн в результате размещения облигаций

Киевский городской совет привлек 3,06 млрд грн в результате размещения облигаций внутренних местных займов серий С, F и G, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации эмитента, в рамках размещения с 28 по 29 декабря 2012 года было реализовано 250 000 облигаций серии С, 875 000 облигаций серии F и 1 915 253 облигации серии G номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых. Погашение облигаций серии С запланировано с 20 по 23 октября 2014 года, серии F - с 5 по 8 октября 2015 года, серии G — с 7 по 25 декабря 2015 года. Размещение проведено на фондовой бирже «Перспектива», андеррайтером выпуска выступает «Укрэксимбанк».

Как сообщал УНИАН, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-октябре 2012 года госрегулятор зарегистрировал 11 выпусков облигаций местных займов на 4,2 млрд грн, при этом за аналогичный период 2011 года объем облигаций местных займов составлял 490 млн грн. Наибольшую долю в общем объеме прошлого года занял выпуск облигаций Киевского (4,0 млрд грн), Запорожского (50 млн грн), Кременчугского (25 млн грн) и Днепропетровского (10 млн грн) городских советов.