Меркель лидирует среди чиновников ЕС по размеру зарплаты - около 25 тыс евро в месяц

Канцлер Германии Ангела Меркель получает ежемесячно около 25 тысяч евро, что является самой высокой заработной платой еврочиновника, заявил пресс-секретарь ЕК Антонио Гравили, сообщают РИА «Новости».

«Ей платят около 21 тысячи евро в месяц. Это выше, чем у какого бы то ни было из официальных лиц ЕС», - сказал он на пресс-конференции.

С учетом базовых надбавок, в том числе, за канцлерство, зарплата А.Меркель составляет около 25 тысяч евро в месяц. Ни один чиновник ЕС не получает больше А.Меркель с учетом всех надбавок.

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