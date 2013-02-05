Ситуация в Испании может обвалить пару EUR/USD - эксперт

Перспективы отставки премьер-министра Испании Мариано Рахоя всколыхнули рынки, так как любой новый повод для нестабильности, особенно в Испании, может вновь подорвать доверие инвесторов и обвалить доходность по гособлигациям до небывалых уровней - а это значит, что страна не сможет сама финансировать свой долг, и вынуждена будет обратиться за помощью, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, коррекция по паре EUR/USD может продолжиться, особенно если давление на Рахоя усилится, и он подаст в отставку. После пробоя уровня 1,35 целью станет отметка 1,3430.

В Великобритании сегодня будет опубликован PMI в сфере услуг. Показатель в прошлом месяце впервые за долгое время опустился ниже отметки 50. Если это был лишь сезонный однократный спад и индекс подымется выше, возможна новая волна укрепления GBP/USD в районе ближайшего сопротивления 1,58. Если нет, GBP/USD может вернуться к уровню 1,5680.

Ближайшей целью для пары USD/JPY будет 93,60, в то время как среднесрочным ориентиром остается 95,00.