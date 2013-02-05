Торги на межбанке вторника открылись ростом котировок

Во вторник, 5 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1420/8,1470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2705/09, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9785/10,9870. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3490/92 (понедельник — 1,3602/04).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд - 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1425/8,1460 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0765/11,0850, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0625/11,0700. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 11,0415/11,0505.