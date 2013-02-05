ЕС готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию «Уренгой-Помары-Ужгород»

Европейский Союз готов ускорить выделение 308 млн евро на реконструкцию украинского участка газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожана сегодня на пресс-конференции.

«На прошлой неделе в Брюсселе мы обсуждали вопрос кредитования реконструкции газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Европейская сторона согласилась ускорить выделение кредитов по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 308 млн евро», - сказал Л.Кожара.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует привлечь 1,3 млрд долл. на модернизацию и реконструкцию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн долл. в модернизацию первой очереди газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Также планируется, что 308 млн долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк в феврале т.г. подтвердили свое намерение помочь Украине в модернизации газотранспортной системы и готовы были выделить кредит на сумму 308 млн долл. уже до конца 2012 года.

Эти средства будут направлены на финансирование ряда экстренных ремонтных мероприятий на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Проведение этих срочных ремонтных работ необходимо для безопасного и безостановочного транзита газа в Европу.