«Банк Кредит Днепр» в 2012 году снизил прибыль на 16%

«Банк Кредит Днепр», один из крупных банков Украины, в 2012 году снизил прибыль по сравнению с 2011 годом на 15,9% - до 1,65 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год сократились на 2,2% - до 8,37 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 0,8%, до 5,22 млрд грн. Обязательства банка за год сократились на 2,3% - до 7,78 млрд грн, средства клиентов выросли на 11,2% - до 6,21 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период снизился на 0,7% - до 595,77 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 315 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году банк получил прибыль в размере 1,96 млн грн.

«Банк Кредит Днепр» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами банка являются бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи через компанию «Бренкрофт Энтерпрайзес Лтд» (Кипр).