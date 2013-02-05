В Киеве налоговые поступления выросли на 47%

Налогоплательщики Киева в январе 2013 года увеличили объем поступлений в бюджет до 2,965 млрд грн, что на 879 млн грн (47%) больше, чем в январе 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Киева со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

По ее словам, поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 27% - до 298 млн грн, от налога на доходы физических лиц - на 19% до 733 млн грн. Кроме того, в 4 раза вырос показатель уплаты налога на прибыль (объем поступлений по налогу на прибыль в релизе не указывается).

С начала года в бюджет города Киева налогоплательщики уплатили 616 млн грн, что на 130 млн грн (27%) больше января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в Киеве в 2012 году мобилизовала в государственный бюджет 24,585 млрд грн, что на 23% больше показателя 2011 года. В 2012 году на 23% увеличились поступления от налога на добавленную стоимость, почти на 24% вырос показатель уплаты налога на прибыль.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 10,553 млрд грн, что на 1,5 млрд грн (или на 16,6%) больше показателя 2011 года.

В бюджет Киева в 2012 году налогоплательщики уплатили 8,262 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.