В Лондоне состоится роуд-шоу украинских инвестпроектов малого и среднего бизнеса

21 февраля в Лондоне пройдет роуд-шоу инвестиционных проектов «Invest in Ukraine 2013», подготовленных украинскими предприятиями малого и среднего бизнеса и ориентированных на объем инвестиций до 30 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила Владислава Билоцкая, директор Украинского бизнес центра в Лондоне – одного из организаторов мероприятия.

По ее словам, сотрудничество в секторе малого и среднего бизнеса имеет значительный потенциал, однако диалог между инвесторами и потенциальными реципиентами до сих пор не налажен. «Инвесторы, готовые вкладывать в украинские проекты до 30-50 млн долларов, есть, однако мы наблюдаем полное отсутствие диалога в этой сфере. Его необходимо наладить, и потому сам факт заявки и проведения роуд-шоу крайне важен. Тем более, что эта идея вынашивалась около двух лет», - обратила внимание В.Билоцкая.

Согласно плану, в роуд-шоу будет представлено 8 инвестиционных проектов, среди которых - организация производства биоантифриза на Черкасском заводе автохимии (с ориентировочным объемом вложений 12-15 млн долларов), реализация проекта по строительству доступного жилья (с ориентировочным объемом вложений 10-30 млн долларов), проект орошения сельскохозяйственных земель в Херсонской области (4 млн долларов). Кроме того, в общем портфеле предложений есть проекты в сфере телекоммуникаций, старт-апы в области IT, проекты строительства нескольких заводов, в том числе фармацевтического, завода стальных радиаторов, деревообрабатывающего комбината и завода по производству энергосберегающего оборудования для пищевой промышленности.

По словам организаторов роуд-шоу, общий объем привлеченных инвестиций составит не менее 150 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4,319 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 8,9% меньше показателя за аналогичный период 2011 года (4,742 млрд долл.). По информации Государственной службы статистики Украины, общий объем внесенных с момента инвестирования в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 1 октября 2012 года составлял 52,674 млрд долл., что на 5,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2012 года и в расчете на одного украинца составляет 1 157 долл. Инвестиции поступали из 129 стран мира.

Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 15,076 млрд долл., Германия – 7,433 млрд долл., Нидерланды – 5,041 млрд долл. и Российская Федерация – 3,706 млрд долл.

По данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 16,866 млрд долл. (32% общего объема), в финансовый сектор - 15,702 млрд долл. (29,8%).