Количество владельцев электронных ключей для оформления налоговой отчетности достигло 148 тысяч

Количество владельцев электронных ключей, предоставленных в Центре сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины для оформления налоговой отчетности в электронном виде, выросло до 148 тыс. абонентов - 99,2 тыс. частных предпринимателей и 48,8 тыс. юридических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В сообщении указывается, что в дальнейшем этот показатель будет только расти, потому что электронные ключи, а также программное обеспечение для пользования системами электронной отчетности выдаются налоговыми органами бесплатно.

Кроме того, напомнили в Миндоходов, с 6 февраля Центр сертификации ключей начнет выдавать ключи для оформления таможенных операций должностным лицам таможенных органов, таможенным брокерам и субъектам внешнеэкономической деятельности. Техническая поддержка ранее выданных ключей для таможенных операций осуществляется налоговыми органами. «Это один из первых шагов по унификации обслуживания налогоплательщиков после создания Министерства доходов и сборов», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу 30 мая 2012 года. Выдача, генерация ключей является бесплатной, а центр способен предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн. При этом в Миндоходов рост пользователей услуг центра объясняют удобством самих услуг, позволяющих не появляться в налоговой инспекции даже раз в квартал, а отправлять документацию через Интернет. Переход на электронное декларирование все активнее используют плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога.