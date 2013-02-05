НБУ весной предложит рынку новый инструмент - банковский финансовый вексель

Национальный банк Украины уже весной текущего года планирует вывести на рынок новый инструмент — банковский финансовый вексель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубыхвист в беседе с журналистами во вторник.

По его словам, данный инструмент, ориентированный, прежде всего, на юридических лиц, является альтернативой банковскому депозиту, при этом имеет более высокую ликвидность.

«Это фактически секьюритизированный депозит, то есть депозит, который имеет определенную ликвидность. Это позволит банкам удлинить свою пассивную базу, а юридическим лицам более гибко управлять своей ликвидностью», - сказал А.Дубыхвист.

Он сообщил, что инициаторами внедрения нового инструмента стали банки. В НБУ считают, что данный инструмент позволит банкам привлечь более длинный финансовый ресурс, что в свою очередь снизит кредитные ставки.

Также А.Дубыхвист сообщил, что инструмент будет выпускаться в электронною форме, что, соответственно, определяет необходимость разработки программного обеспечения.

В целом, по его прогнозам, мероприятия по выводу инструмента на рынок удастся завершить в течение двух месяцев.

«Это достаточно интересный и живой проект. В принципе финансовые векселя будут хорошим и интересным инструментом именно для юридических лиц. Я думаю, что они (банковские финансовые векселя - УНИАН) весной будут вводиться», - говорит А.Дубыхвист. - «Думаю, не в ближайший месяц, но два так точно».

Также он отметил позитивную динамику по погашению населением своих валютных долгов, что снижает валютные риски банковской системы.

«С 1 января 2010 года по 1 января 2013 года население погасило почти 88 млрд грн (в эквиваленте) или уменьшило свою валютную задолженность на 51%» - сообщил А.Дубыхвист.