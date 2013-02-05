Доходы госбюджета Украины в январе выросли до 23,2 млрд грн

По оперативным данным, в январе 2013 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.

В январе т.г. объем возмещений по налогу на добавленную стоимость составил 4,5 млрд грн, что на 0,9 млрд грн (на 25,6%) больше, чем в январе прошлого года. Объем возмещений в автоматическом режиме составил 1,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы общего и специального фондов Государственного бюджета Украины в январе-декабре 2012 года, по оперативным данным, составили 346 млрд грн (с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций), что на 31,4 млрд грн (на 10%) больше показателя 2011 года при плановом показателе на 2012 год - 372,331 млрд грн.