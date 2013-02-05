Межбанк во вторник закрылся котировками 8,1400/8,1440 грн/долл.

Во вторник, 5 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд — 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1440 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2705/0,2709, к 12:00 цены поднялись до 0,2709/0,2713. К закрытию цены достигли уровня 0,2711/0,2715. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,0225 (+0,0255).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3490/1,3492, а к 12:00 повысились до 1,3552/1,3554. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9785/10,9870, к 12:00 цены ушли вверх — 11,0165/11,0235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0320/11,0410.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд — 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1425/8,1460 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 11,0765/11,0850, к 12:00 цены ушли вниз — 11,0625/11,0700. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума — 11,0415/11,0505.