Госфининспекция предупреждает граждан о возможном мошенничестве при возвращении вкладов МММ

Государственная финансовая инспекция обратилась к гражданам с предостережением о возможных случаях мошенничества при возвращении средств вкладчикам финансовой пирамиды «МММ-2011».

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, на телефон доверия Государственной финансовой инспекции Украины в последнее время приходят сообщения от граждан о том, что к ним в телефонном режиме обращаются якобы представители Госфининспекции с предложениями обеспечить им как вкладчикам финансовой пирамиды «МММ-2011» возвращение средств. Принимая все это во внимание, Госфининспекция сообщает, что от имени ведомства таких обращений не было.

Представители ведомства уже обратились по этому поводу в МВД и предостерегли граждан от возможного мошенничества, цель которого – обмануть и дискредитировать Госфининспекцию, основанная задача которой – осуществлять государственный финансовый контроль по использованию и сохранению государственных финансов.

Как сообщал УНИАН, осенью 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, растяжки и надписи на тротуарах, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011». Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн человек.

Участники МММ-2011 в Украине утверждали, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы активно вкладывали в пирамиду.

В мае 2012 года пирамида рухнула, несмотря на все сообщения ее руководителей о несостоятельности таких сообщений. Тогда же Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг предложила установить уголовную ответственность за создание «финансовых пирамид».