Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Нидерландов со стабильного до негативного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу Нидерландов со стабильного до негативного, подтвердив при этом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента страны в иностранной и местной валютах на уровне "ААА".

В то же время Fitch сохранило страновой потолок по рейтингу Нидерландов на отметке "ААА" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F1+".

"Пересмотр прогноза до негативного со стабильного отражает мнение аналитиков Fitch о том, что экономика Нидерландов, располагающая большим объемом заемных средств, переживает ряд потрясений", - сказано в сообщении агентства.

Так, цены на недвижимость в стране снижаются быстрыми темпами, и коррекция на этом рынке оказалась более глубокой, чем прогнозировало агентство. Это продолжит негативно влиять на уровень потребления домохозяйств, отмечается в пресс-релизе Fitch.

Кроме того, принимая во внимание национализацию банка SNS Bank N.V. на прошлой неделе, Fitch отмечает проблемы банковского сектора страны. С 2008 года три из четырех крупнейших банков Нидерландов испытывают существенные финансовые трудности и необходимость внешней финансовой поддержки. Также уровень госдолга страны, который, как ожидается, поднимется до максимального уровня в 77% ВВП, больше аналогичного показателя других стран, обладающих рейтингом "ААА".

По мнению Fitch, сама по себе национализация банка SNS не сможет привести к понижению рейтинга государства, однако повлияет на рост госдолга Нидерландов в 2013 году на 1,6 процентного пункта. Аналитики оценивают показатель на уровне 74,4% ВВП, передает РИА "Новости".

Аналитики агентства отмечают, что реализация долгосрочного плана правительства страны по консолидации бюджета осложняется непростыми экономическими условиями в стране. В 2013 году целевой показатель дефицита бюджета Нидерландов составляет 3% ВВП страны при условии роста экономики на 0,7%. Однако Fitch прогнозирует, что по итогам текущего года экономика Нидерландов увеличится лишь на 0,5%, а дефицит бюджета составит 3,4% ВВП.

По оценке аналитиков агентства, основным двигателем экономического роста в Нидерландах в 2013-2014 годах останется торговля.