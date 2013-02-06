США требует от S&P 5 млрд долл.

Правительство США требует 5 миллиардов долларов по иску от Standard & Poor's, обвиняя рейтинговое агентство в сознательном обмане инвесторов перед финансовым кризисом 2008 года, сообщает Reuters.

Это первый государственный иск против рейтингового агентства, и Министерство юстиции, ссылающееся на редко используемый закон, в случае успеха может использовать аналогичную стратегию и в дальнейшем.

США заявили, что S&P ввело инвесторов в заблуждение, говоря об объективности своих рейтингов ипотечных инструментов, а также об отсутствии конфликта интересов при присвоении рейтингов.

По мнению министерства, S&P завышало рейтинги и замалчивало риски в период краха рынка жилья, желая расширить количество своих клиентов среди инвестиционных банков, выпускавших ипотечные облигации.

"Говоря проще, это вопиющие действия, которые касаются самих корней последнего финансового кризиса", - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный прокурор Эрик Холдер.

S&P заявило во вторник, что иск не имеет оснований.

"Заявления о том, что мы сознательно поддерживали рейтинги на высоком уровне, когда они должны были быть ниже, просто неверны", - заявило агентство.

Иски к агентству также подали 16 штатов и округ Колумбия.

За два дня акции McGraw-Hill Companies Inc, материнской компании S&P, упали на 23%.

Источник, близкий к компании, сообщил, что S&P ожидает многолетнего процесса. Переговоры о мировом соглашении рухнули, когда правительство предложило агентству заплатить штраф в более чем 1 миллиард долларов и признать свою вину, что сделало бы его уязвимым для новых исков.

В отличие от уголовных дел гражданский иск правительства не требует доказательства, исключающего возможность разумного сомнения.

Правительству нужно обосновать обвинение "преимущественными доказательствами" - то есть улики должны лишь свидетельствовать о том, что обвинения правительства более правдоподобны.

Правительство также отказалось от доказательства сознательного искажения конкретных рейтингов, которые в целом подпадают по защиту закона о свободе слова, и будет обосновывать ложность лишь одного утверждения S&P - объективность рейтингов агентства.

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