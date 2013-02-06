Активные разговоры о мировых суверенных рейтингах ударили по GBP - Forex club

Активные разговоры о мировых суверенных рейтингах, да еще и понижение прогноза по Голландии со стабильного на негативный напомнили рынку об излюбленной кризисной теме и ударили по самой уязвимой в этом плане валюте – GBP, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Так как ситуация в Великобритании уже несколько кварталов вызывает опасения и стимулирует разговоры о том, что уровни госдолга и темпы роста экономики могут привести к потере наивысшей оценки рейтинговых агентств, любые воспоминания об этом тут же бьют по национальной валюте. Таким образом, прогнозируют аналитики, учитывая отсутствие важных экономических событий, существует вероятность дальнейшего падения GBP/USD с ближайшей целью 1,56 и далее к минимуму августа прошлого года - 1,5546.

Предполагается, что глава Банка Японии уйдет в отставку уже 19 марта, так что возможности для дополнительного смягчения монетарной политики откроются чуть раньше, а значит на ближайшее время у USD/JPY все шансы подойти к отметке 95,00.