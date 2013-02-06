Торги на межбанке открылись котировками 8,1410/8,1460 грн/долл.

В среду, 6 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2714/0,2718, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0125/11,0210. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3524/1,3526 (вторник — 1,3490/1,3492).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1470, к 12:00 сузился спрэд — 8,1435/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,1400/8,1440 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9785/10,9870, к 12:00 цены ушли вверх — 11,0165/11,0235. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0320/11,0410.