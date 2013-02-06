В январе налоговые поступления в бюджет выросли на 12,6%

В январе 2013 года контролируемые налоговыми и таможенными органами поступления в сводный бюджет Украины выросли на 12,6% - до 30,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерство доходов и сборов, куда входят налоговая и таможенная службы.

«Сравнительно с январем 2012 года поступления выросли на 3,4 млрд грн, или на 12,6%», - сказано в сообщении.

В частности, государственный бюджет получил 24 млрд грн, из которых 16,2 млрд грн обеспечено налоговыми органами и 7,8 млрд грн - таможенными.

В местные бюджеты за первый месяц текущего года поступило 6,3 млрд гривень.

Кроме того, пресс-служба Миндоходов уточняет, что в полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, акцизному налогу с произведенных в Украине и ввезенных подакцизных товаров, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию и природный газ и т.д..

Как ранее сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба Украины сообщила, что в январе 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 23,2 млрд грн, что 1,5 млрд грн (на 6,8%) больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению Госказначейства, в общий фонд госбюджета поступило 20,1 млрд грн, что на 2 млрд грн (на 10,8%) больше прошлогоднего показателя, в специальный фонд - 3,1 млрд грн.

В январе т.г. объем возмещений по налогу на добавленную стоимость составил 4,5 млрд грн, что на 0,9 млрд грн (на 25,6%) больше, чем в январе прошлого года. Объем возмещений в автоматическом режиме составил 1,6 млрд грн.

Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы.