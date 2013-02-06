Размер Фонда гарантирования вкладов сокращается

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в январе 2013 года снизился на 1,07%, или 65,2 млн грн, сообщается в пресс-релизе фонда.

Согласно сообщению, на 1 февраля 2013 года общая сумма аккумулированных фондом средств составляет 6 026,9 млн грн, участниками фонда являются 173 банка.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год объем финансовых ресурсов фонда вырос на 26,2%, или на 1,26 млрд грн. Фонд за 2012 год выплатил 532,3 млн грн возмещения 14 930 вкладчикам 22 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.