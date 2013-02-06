Азаров рассказал, из-за кого «по нашим дорогам проехать невозможно»

Премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал руководство регионов за слабое использование субвенций на ремонт дорожного покрытия, в результате чего состояние дорог из-за перепада температуры зимой существенно ухудшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер отметил, что лишь Днепропетровская область в полном объеме использовала предусмотренные средства. Почти полностью субвенции использованы в Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Хмельницкой областях. Наихудшая ситуация в Тернопольской области, где субвенции использованы лишь на 30%.

«Разве это работа? Я спрашиваю, какими же могут быть дороги, если местные руководители не в состоянии даже использовать те ресурсы, которые предоставляет государство? Мы не такие богатые, чтобы строить и содержать плохие автодороги», - сказал Н.Азаров. При этом он подчеркнул, что состояние дорог крайне неудовлетворительное.

«По нашим дорогам проехать сложно, а иногда просто невозможно. Нынешняя зима окончательно доконала много километров дорог. И водители, и пешеходы возмущены состоянием дорожного покрытия», - сказал Н.Азаров.

Также премьер-министр подчеркнул необходимость в ближайшее время сконцентрировать все усилия на ремонте дорог. «Поручаю вице-премьер-министру Александру Вилкулу взять под личный контроль организацию неотложного ремонта и подготовку к плановым ремонтам дорог. Необходимо вместе с Министерством финансов рассмотреть ситуацию в регионах и срочно предоставить помощь там, где недостаточно сил на местах», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он поручил «Укравтодору» разработать график ремонта дорог государственного значения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 5 раз снизил стоимость инвестиционных программ, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития. Соответствующее постановление Кабмина №30 от 23 января размещено на сайте правительства.

Согласно документу, минимальная сметная стоимость для инвестиционных программ (проектов) регионального (межрегионального) значения и тех, которые реализуются в городах областного значения, снижена с 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин (городов районного значения, сел, поселков), - с 1 млрд грн до 200 тыс. грн.

Государственный фонд регионального развития создан в составе государственного бюджета, доля фонда составляет не менее 2,5% от объема расходов общего фонда госбюджета за соответствующий период.

Распределение средств госфонда регионального развития осуществляется в соотношении: 70% - между бюджетом Крыма, областными бюджетами и бюджетом Севастополя в соответствии с численностью проживающего населения, а 30% - между соответствующими местными бюджетами для реализации приоритетных инвестпроектов.

Порядок использования средств госфонда регионального развития утверждается Кабмином.