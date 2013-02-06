Трое самых молодых предпринимателей Киева задекларировали в 2012 году 146 тыс. грн доходов

Трое самых молодых налогоплательщиков Киева (в возрасте от 16 до 18 лет), работающих как частные предприниматели, задекларировали 146 тыс. грн доходов в 2012 году и уплатили с них 14,5 тыс. грн налогов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

«На учете в налоговых органах находятся 18 физических лиц – предпринимателей в возрасте от 16 до 18 лет. Десять из них работают на общей системе налогообложения, восемь выбрали упрощенную систему преимущественно 2-й и 3-й группы», - цитирует пресс-служба И.Носачеву.

По ее словам, в числе наиболее распространенных сфер деятельности столичной деловой молодежи – оптовая и розничная торговля, аренда недвижимости, деятельность в сфере ресторанного бизнеса и мобильного питания, предоставление услуг парикмахерских салонов и салонов красоты, консультирование по вопросам информатизации и компьютерного программирования.

Напомним, гражданин Украины, достигший 16-летнего возраста и желающий вести предпринимательскую деятельность, может быть зарегистрирован предпринимателем при наличии письменного согласия родителей (усыновителей), опекунов или органа опеки. При этом с момента регистрации субъект предпринимательства приобретает полную гражданскую дееспособность, предусмотренную Гражданским кодексом, и подлежит предпринимательскому учету согласно нормам Налогового кодекса.