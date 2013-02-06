Отмена строгой отчетности по акцизным маркам приведет к засилью контрафакта - эксперты

Отмена строгой отчетности по акцизным маркам, а именно с таким предложением выступило Министерство юстиции, приведет к резкому увеличению в Украине контрафактного алкоголя и сигарет уже в 2013 году.

Об этом сказано в комментариях экспертов, переданных УНИАН.

«Бланки марок должны быть документами строгой отчетности, так как с их помощью контролируется легальность продукции», - заявил директор ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Михайлечко.

По мнению экспертов, с увеличением теневого рынка алкоголя и табака одновременно упадут поступления бюджет.

«А если она (акцизная марка – УНИАН) не является бланком строгой отчетности и может быть подделана на обычном принтере, то кто эти налоги будет платить?» - отметил экс-замминистра финансов Александр Савченко.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский также обратил внимание, что в Украине уже массово подделывают акцизные марки.

«Cудя по количеству предложений в Интернете, в Украине обращается огромное количество поддельных марок», - уверен М.Бродский.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины предлагает ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки.

Согласно разработанному документу, введение новых акцизных марок - один из этапов создания комплексной автоматизированной системы учета оборота алкогольных напитков и табачных изделий, суть которой в полном контроле за производством, оптовыми поставками и розничной торговлей подакцизными товарами.

Одновременно Миндоходов предлагает увеличить стоимость акцизных марок, поскольку она оставалась неизменной с 2008 года.

Если постановление будет принято, то уже с 1 апреля 2013 года акцизные марки для алкогольных изделий подорожают с 10 коп. до 27 коп., а для сигарет - с 5,5 до 14,2 коп.

В конце января 2013 года Министерство юстиции предложило исключить акцизные марки из перечня бланков строгой отчетности. Миндоходов раскритиковало такую возможность, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.