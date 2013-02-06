Вильнюс.Президент Украины Виктор Янукович выступает за создание постоянно действующего украинско-литовского бизнес-форума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на встрече деловых кругов Литвы в Вильнюсе.

"Наша общая цель - создать условия для развития бизнеса в Украине и Литве", - сказал В.Янукович.

По его словам, руководство обеих стран ставит задачу увеличить уровень товарооборота между странами, и «мы очень хорошо понимаем, за счет чего он может расти».

В.Янукович отметил необходимость создания условий в обеих странах для увеличения инвестиций. «Бизнес найдет дорогу туда, где пахнет прибылью», - отметил он.

Большое внимание В.Янукович уделил вопросу увеличения количества украинских товаров на литовском рынке.

Также Президент отметил, что в прошлом году инвестиции в Украину увеличились на 17%.

Как сообщал УНИАН, в Вильнюсе 6 февраля состоялось заседание Совета Президентов Литвы и Украины.

Президент Украины Виктор Янукович сообщил в заявлении СМИ после завершения заседания, что Литва является стратегическим партнером Украины в вопросах евроинтеграции.

Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

В настоящее время Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

13 декабря 2012 года президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.